20h15 Express : comment Vladimir Poutine veut contourner les sanctions grâce à la Turquie

Vladimir Poutine participe à la "conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie" au Kazakhstan depuis mercredi 12 octobre. 11 chefs d’Etat ont répondu présents. Parmi eux, celui de l’Iran, du Pakistan, du Bélarus et du Qatar. La rencontre très attendue était celle du dirigeant russe et de son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. C’est la quatrième fois en seulement trois mois que les deux hommes se rencontrent. Le président turc se pose en médiateur dans le conflit entre l’Ukraine et la Russie. L’objectif de ce rendez-vous était la création d’un hub gazier en Turquie pour exporter du gaz russe vers l’Europe. Un projet mis en place pour contourner les sanctions à l’encontre de la Russie. Vladimir Poutine est au Kazakhstan, là où des centaines de milliers de Russes ont fui car ils refusaient de se battre contre l’Ukraine.