20h15 Express : concours de punchlines entre Rachida Dati et Anne Hidalgo

À quelques mois de l’élection présidentielle, le Conseil de Paris s’est transformé en une arène politique où les punchlines font la loi. D’un côté, Rachida Dati accuse Anne Hidalgo de penser davantage à son élection qu’aux Parisiens, de l’autre la maire de Paris soupçonne la droite de vouloir saboter sa candidature. Résultat, chaque Conseil de Paris se transforme en bataille rangée. La dernière en date a eu lieu ce mardi et, clairement, l’ambiance était électrique. Paul Gasnier, Paul Bouffard et Clément Duché ont assisté aux « échanges ». Les militants LR vont-ils faire payer à Valérie Pécresse et Xavier Bertrand leur défection au parti lors du prochain Congrès ? Les deux candidats craignent qu’après leur départ en fanfare des Républicains, les anciens militants décident de se venger. Pour l’éviter, ils misent tout sur le recrutement de nouveaux militants. Depuis plusieurs semaines, ils tentent par tous les moyens de convaincre le maximum de personnes de rejoindre le parti afin de voter pour eux. Quelles seraient les trois premières propositions de Bernard-Henri Lévy s’il était élu à l’Élysée ? On lui a posé la question.