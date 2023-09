20h15 Express - Conflit russo-ukrainien : les membres du G20 scindés en deux

Le week-end dernier, les membres du G20 étaient réunis en Inde afin d’aborder des sujets cruciaux. Joe Biden, Justin Trudeau, Giorgia Meloni ou encore Emmanuel Macron avaient répondu à l'appel, autour d’un homme omniprésent sur les murs de New Delhi, le Premier ministre indien, Narendra Modi. Une absence de marque était cependant à relever, celle de Vladimir Poutine. Et au sujet du conflit russo-ukrainien, le ton semblait radicalement différent entre la plupart des dirigeants européens, ainsi que Joe Biden, qui condamnent fermement les agissements russes, et les pays dits du Sud comme l’Inde, le Brésil, et la Turquie, qui sont eux beaucoup plus nuancés. Les équipes de Quotidien ont parcouru les routes au Maroc afin de constater les graves dégâts subis suite au séisme lourdement meurtrier qui a secoué le pays le week-end dernier. Des milliers de maisons sont totalement détruites et les chances de retrouver des survivants diminuent d’heure en heure. C’est un chiffre qui fait froid dans le dos. Selon l’UNICEF, au moins 2000 enfants dorment dans la rue, en France, chaque soir. Si certains « privilégient » les parcs, les parkings, ou encore les salles d’attente des urgences, pour d’autres la rue semble être le seul lieu accessible. Certains jeunes enfants, aux côtés de leurs familles, ont accepté de témoigner.