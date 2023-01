20h15 Express : contre le froid, des volontaires livrent des vêtements chauds aux soldats ukrainiens

Des chars américains, des chars allemands et peut-être bientôt des chars français… Cette semaine, la question de l’envoi de chars en Ukraine a été au cœur des discussions. Ce n’est pas le seul besoin de l’armée ukrainienne. Alors que les températures atteignent parfois les -20 degrés, les soldats manquent de chaussettes, de pulls et de polaires. Pour en parler, le journaliste Guillaume Ptak s’est rendu sur le front est de l’Ukraine, entre les villes de Sloviansk et de Kreminna. Il y a rencontré des volontaires qui, chaque jour, livrent des équipements et des vêtements d’hiver aux soldats. Il est devenu celui qui concentre les colères des Français et les espoirs du gouvernement. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, est désormais le visage de la réforme des retraites. Chaque jour, l’ancien député socialiste part au front pour la défendre. Cette semaine, il présentait ses vœux à la presse. Azzeddine Ahmed-Chaouch, Céline D’Agostini et Emmanuel Ponty ont été à sa rencontre.