20h15 Express – COP26 : 100 pays signent un accord pour mettre fin à la déforestation

Depuis lundi, les pays du monde entier sont réunis pour la COP26, la grande conférence pour le climat, à Glasgow, en Écosse. L’objectif de cette COP : freiner le réchauffement climatique. Valentine Watrin, Baptiste Brill et Arthur Després sont sur place. Toute la journée, ils ont suivi les dirigeants internationaux dans les allées de la conférence, mais ils se sont aussi intéressés aux militants présents à l’extérieur. Lundi, un groupe de jeunes Français a dénoncé le manque d’action d’Emmanuel Macron, mais ils ne sont pas les seuls à maintenir la pression sur les responsables politiques. Le groupe Fridays For Future, fondé par l’activiste Greta Thunberg, compte lui aussi se faire entendre. Après cinq semaines passées à écouter le témoignage des victimes, une nouvelle page s’ouvre au procès des attentats de Paris du 13 novembre 2015. Le tribunal va désormais s’intéresser à la personnalité des quatorze accusés. Quel a été leur parcours scolaire ? Leur parcours professionnel ? Avaient-ils des casiers judiciaires vierges ou fournis avant le 13 novembre ? Ce mardi, le premier accusé entendu était Salah Abdeslam, le seul survivant du commando des terrasses. Azzeddine Ahmed-Chaouch a assisté aux échanges et a pu interroger les avocats des victimes après l’audition. Paul Gasnier et Paul Bouffard ont pu suivre le quotidien des militaires français engagés dans l’opération Barkhane à Gao, dans la plus grande base militaire française du Mali. Parmi les missions des 2000 soldats déployés sur place : patrouiller dans les villages au nord de Gao, sur les rives du fleuve Niger. Nos journalistes ont pu suivre un équipage de trente soldats au cours de l’une de leurs patrouilles.