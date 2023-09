20h15 Express – Crise sanitaire à Mayotte : la débrouille pour survivre

La situation sanitaire à Mayotte est particulièrement alarmante ces dernières semaines. Ce territoire français n’a plus d’accès à l’eau potable, les réserves hydriques de l’île sont désormais infimes, et ce à cause d’une sécheresse historique. Une situation précaire à laquelle les habitants doivent s’accoutumer. Chloé, jeune professeure de 28 ans, a se relaye avec ses colocataires afin de remplir des bouteilles d’eau. Une eau qui servira également aux tâches ménagères au sein de leur logement. Le pack d’eau coûte lui deux fois plus cher qu’en métropole. François Ruffin, celui qui se définit comme un social-démocrate, et qui a l’habitude de défendre la « France qui a mal au dos », était invité à s’exprimer face à différents patrons, au sein d’un très chic hôtel du 8ème arrondissement parisien. Le tout chapeauté par la présidente de l’organisation patronale ETHIC, Sophie de Menthon. Deux heures de débats dans une ambiance plutôt décontractée. L’image peut malgré tout étonner. Le MEDEF tenait ses universités d’été à l’Hippodrome de Longchamp il y a quelques jours. L’occasion d’aller tester la popularité de deux invités du soir, Julia Cagé et Thomas Piketty, auteurs de l’ouvrage, « Une histoire du conflit politique ». Patrick Martin, le président du MEDEF ne semble pas sensible à leur travail de recherche autour du vote en France.