20h15 Express : dans le Lot, Emmanuel Macron en mission séduction auprès de “vrais gens″ pas tous convaincus

Pour son dernier déplacement de campagne, Emmanuel Macron s’est rendu à Figeac dans le Lot où il est arrivé en tête du premier tour de l’élection présidentielle. Au programme : bain de foule et rencontre avec des électeurs. Sophie Dupont, Pierre Caillé et Baptiste Gondouin se sont rendus sur place où ils ont aussi rencontré des habitants remontés contre le président. La candidate du Rassemblement national s’est offert de belles images pour ces derniers jours de campagne. Depuis hier, elle est en déplacement en terrain conquis dans les Hauts-de-France où elle a tenu un meeting. Valentine Watrin, Baptiste Bril et Clément Duché ont suivi Marine Le Pen, qui s’est rendu ce vendredi 22 avril à Etaples à quelques kilomètres du fief du Touquet d’Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon est de nouveau en campagne. Cette fois, le leader de la France Insoumise envisage un nouveau poste, celui de Premier ministre. Depuis une semaine, il assume clairement son objectif de devenir majoritaire aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Un projet qu’il a développé hier lors d’une conférence à la Maison de la Chimie à Paris. Azzeddine Ahmed-Chaouchn, Paul Bouffard et Thibault Dautrevaux s’y sont rendus.