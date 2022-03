20h15 Express : dans le quotidien d’Olga, Ukrainienne qui a fui sa maison

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, Quotidien donne la parole à la jeunesse ukrainienne. Olga, 33 ans, est professeure de français et de musique. Le 24 février, jour du début de l’offensive russe, sa ville, Irpin, est l’une des premières cibles des bombardements. Comme deux millions d’Ukrainiens, Olga a fui les combats et a trouvé refuge à 300km de chez elle, dans les terres. De sa ville, de son immeuble, il ne reste presque plus rien après 14 jours d’affrontements. Oleg Skripka est une véritable rock star en Ukraine. Vedette d’un groupe de folk punk rock ukrainien star des années 2000, mais aussi ancien coach de The Voice Ukraine, Oleg est ultra célèbre dans son pays. Depuis le début de la guerre, à Kiev où il a décidé de rester malgré les bombardements, il continue de partager sa musique. Auprès des enfants hospitalisés ou sur internet. Il nous a donné de ses nouvelles.