20h15 Express : l'avis des civils de Gaza sur les réactions internationales

Depuis près d’un mois et les attaques terroristes du Hamas sur le sol israélien, les bombardements rythment les jours et les nuits des habitants de Gaza. L’ONU ainsi que plusieurs pays réclament en vain un cessez-le-feu humanitaire. Les équipes de Quotidien sont, depuis le début de ce conflit, en contact avec Plestia, une jeune journaliste palestinienne. Elle est actuellement dans le sud de Gaza comme de nombreux Gazaouis qui ont fui suite aux attaques particulièrement intenses dans le nord de l’enclave. La jeune femme s’est rendue dans un camp afin de recueillir quelques avis sur les réactions internationales. Depuis près d’un mois et les premiers bombardements de l’armée israélienne sur Gaza, en riposte aux attaques terroristes du Hamas sur le sol israélien, les rassemblements se multiplient en France. Des milliers de personnes se donnent rendez-vous chaque week-end, régulièrement sur la Place de la République à Paris, entre autres, afin d’apporter leur soutien aux Palestiniens et demander un cessez-le-feu. Les équipes de Quotidien étaient présentes à celle de ce samedi dans laquelle la haine d’Israël règne parfois et où l’on a aperçu de nombreuses pancartes pointant du doigt Benyamin Netanyahou. Mais le Hamas est le grand absent de ces pancartes.