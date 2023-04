20h15 Express : de peur d’être mobilisés, les jeunes ukrainiens s’organisent

Depuis le début de la guerre en Ukraine, nombreux sont ceux qui se sont posés la question : en cas d’invasion de la France, serions-nous prêts à prendre les armes pour se battre pour notre pays ? Au début du conflit, des milliers de jeunes ukrainiens s’étaient rués sur les centres de recrutement pour venir grossir les rangs de l’armée. Après plus d’un an de conflit, les nouvelles recrues se font de plus en plus rares. Au point de faire craindre un manque d’hommes à l’armée ukrainienne. L’homme qui fait partie de la NUPE mais la critique dès qu’il en a l’occasion, l’homme qui fait enrager Jean-Luc Mélenchon à chaque prise de parole, Fabien Roussel, vient d’être réélu à la tête du parti communiste français. Une victoire sans suspens, Fabien Roussel étant le seul candidat à sa réélection. Pour son discours de victoire, le toujours patron du PCF a tenu à faire passer un message à la NUPES.