20h15 Express : Eric Ciotti, favori à la présidence des Républicains, accusé d’avoir employé fictivement son ex-compagne

Cette semaine, le Canard enchaîné a accusé le député Éric Ciotti, grand favori pour sauver le parti des Républicains, d’avoir employé fictivement sa compagne à l’Assemblée nationale. Son ex-compagne aurait cumulé trois jobs : un à la mairie de Nice, un au conseil départemental des Alpes-Maritimes et un à l’Assemblée nationale. Hier, Azzeddine Ahmed-Chaouch, Céline d'Agostini et Clément Duché se sont rendus au meeting du député, à Paris, pour le questionner sur ces accusations. Faut-il interdire ou non la corrida ? Cela fait des années que la question fâche. Cette semaine, elle s’est invitée à l’Assemblée nationale. Le député insoumis Aymeric Caron a, en effet, déposé une proposition de loi pour interdire la corrida en France. Mais le sujet reste particulièrement sensible, à tel point qu’aucun groupe parlementaire n’a une réponse cohérente sur le sujet comme nous l’explique, ce soir, Sophie Dupont dans le 20h15 Express.