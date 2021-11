20h15 Express : défilé de politiques à Colombey-les-Deux-Eglises

Colombey-les-Deux-Eglises était THE place to be ce mardi 9 novembre. Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo et les cinq candidats de la droite, Éric Ciotti, Michel Barnier, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et Philippe Juvin ont tous fait le déplacement pour être le candidat le plus gaulliste de l’assemblée. Sophie Dupont les a suivis.