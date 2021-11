20h15 Express – Défilé politique au Salon Made in France : 100% obligatoire, 0% spontané

Ce week-end, tous les candidats à la présidentielle étaient attendus au Salon Made in France, le rendez-vous incontournable des politiques. Un salon qui présente plein d’avantages non négligeables quand on prétend s’installer à l’Elysée : montrer son patriotisme, son attachement à l’industrie française, sa proximité avec le monde de l’entreprenariat et, tant qu’à y être, faire de super photos avec des fonds bleu-blanc-rouge partout. Attention toutefois à ne pas se méprendre : si leur présence est quasi-obligatoire, elle est aussi parfaitement millimétrée du début à la fin, en passant par le choix de l’itinéraire et des stands visités. Sophie Dupont, Baptiste Bril et Thibaut Dautrevaux y ont passé le week-end.