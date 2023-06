20h15 Express : depuis le Donbass, les soldats ukrainiens tiennent bon en pleine contre-offensive

La contre-offensive ukrainienne se déroule très lentement, champ par champ, village par village. Comment se passent les combats dans le Donbass, où le conflit est le plus meurtrier ? La guerre a commencé depuis 484 jours et sur le terrain, le moral des Ukrainiens tient bon. Mais pour les soldats ukrainiens, ce seront des livraisons d’armes qui feront la différence. La guerre en Ukraine a rappelé l’importance des frontières maritimes. Au centre de ce conflit, la mer Noire, qui occupe une importance stratégique. Il s’agit d’une mer semi-fermée avec 6 pays qui l’entourent dont l’Ukraine et la Russie. La Crimée se situe presque exactement au milieu. Cette mer est le théâtre d’affrontements entre les deux pays avec en jeu, l’accès à la Méditerranée, à l’océan et donc au commerce mondial. Dès le début de la guerre, la Russie a positionné sa flotte au large de l’Ukraine. Les bateaux de commerce et de pêche continuent de naviguer mais certaines zones ont été minées et avec le temps, certaines ont pu dériver. Pour les repérer, l'OTAN doit survoler la zone. Que ce soit sur terre ou dans les mers, le travail de déminage est titanesque. Selon le ministère de la Défense ukrainien, il pourrait durer 30 ans.