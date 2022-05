20h15 Express : derrière les tensions, la majorité trouve une union

Après la gauche, la majorité aussi à son accord. Horizons, le parti d’Edouard Philippe, le MoDem de François Bayrou et La République en marche sont officiellement soudés pour les élections législatives. Pour sceller leur accord, une conférence de presse a eu lieu ce jeudi au siège du parti d’Emmanuel Macron en présence de l’ancien Premier ministre et de François Bayrou. Les Socialistes et les Insoumis se sont mis d’accord pour s’unir aux prochaines élections législatives. Pour le PS, reste encore à faire valider cet accord par les cadres du parti. Et c’est loin d’être gagné. Pour les éléphants socialistes, la cible n°1 s’appelle Olivier Faure. Le Premier secrétaire est accusé d’avoir fait perdre le PS à l’élection présidentielle ET de vendre le parti et des idéaux à Jean-Luc Mélenchon. Guerre en Ukraine, jour 70. Le journaliste Wilson Fache s’est rendu à Boutcha, ville devenue symbole de la barbarie russe. Comment la ville essaie-t-elle se relever après avoir traversé l’enfer ?