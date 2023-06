20h15 Express : des centaines de disparus après le naufrage d'un bateau de migrants en Grèce

Ce mercredi 14 juin, dans la nuit, un bateau transportant plusieurs centaines d’exilés au large de la péninsule du Péloponnèse, a sombré. 78 corps ont été repêchés selon le bilan provisoire et les autorités grecques continuent les recherches alors que des centaines sont encore disparus. “Il pourrait s’agir de la pire tragédie maritime de ces dernières années en Grèce” a affirmé Stella Nanou, du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. L’opération de sauvetage a sauvé une centaine de personnes mais il reste encore beaucoup de disparus car il aurait pu y avoir entre 400 et 700 personnes sur cette embarcation. Au moment du drame, aucun passager n’avait de gilet de sauvetage. Les rescapés ont été transférés au port de Kalamata dans le sud du Péloponnèse où la Croix Rouge vient en aide à ceux qui sont sur place. Le salon VivaTech consacré aux nouvelles technologies, à l’intelligence artificielle et au numérique a débuté ce mercredi 14 juin à Paris. Emmanuel Macron était sur place ainsi que le patron de Renault, d’Amazon France et d’Orange. Bernard Arnault, le patron de LVMH, était également présent et a souhaité se montrer proche du monde des start-ups en prenant un hologramme comme speaker et en leur donnant des conseils. Tout le monde se pressait pour rencontrer l’une des plus importantes fortunes françaises. Ce jeudi 16 juin, ce sera au tour d’Elon Musk de se rendre au salon.