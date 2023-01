20h15 Express : des manifestants divisés sur l’âge de départ à la retraite

Des centaines de milliers de personnes ont manifesté dans la France entière contre la réforme des retraites portée par Emmanuel Macron, ce jeudi 19 janvier. Pour les syndicats, la journée de mobilisation a été un succès puisqu’elle a été suivie par plus d’un million de manifestants. A Paris, les manifestants se sont rassemblés sur la place de la République. Parmi les grévistes, on a croisé des pompiers Daft Punk et un joueur de cornemuse. Tous sont d’accord pour s’opposer à la réforme mais ils sont divisés sur l’âge légal de départ à la retraite. Les médias du monde entier sont également présents pour retranscrire à la télévision qatarie, belge, allemande et américaine cette journée de mouvement social. Azzeddine Ahmed-Chaouch s’est rendu sur la place de la République à Paris pour suivre la mobilisation contre la réforme des retraites du jeudi 19 janvier. Cette journée de mouvement social a uni les différentes générations, certains citoyens sont même venus en famille pour manifester. Néanmoins, des étudiants ont regretté que les jeunes ne se soient pas plus mobilisés pour contester ce projet de réforme. Paul Moisson est au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, où sont réunis des patrons de multinationales, des banquiers, des milliardaires, de puissants responsables politiques et des intellectuels influents du monde entier. Les entrepreneurs présents ont affiché leur soutien à la réforme des retraites portée par Emmanuel Macron. Mais certains ont critiqué l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, jugé beaucoup trop précoce. Sophie Dupont est en duplex à Barcelone en Espagne lors du déplacement d’Emmanuel Macron pour signer un traité d’amitié et de coopération avec son homologue Pedro Sanchez. Le chef de l’Etat et onze de ses ministres ont suivi à distance les événements de la journée de mouvement social du jeudi 19 janvier. Les ministres Gérald Darmanin et Clément Beaune qui ont accompagné le président en déplacement sont rentrés en France pour gérer la forte mobilisation. Lors de la conférence de presse, Emmanuel Macron a défendu de nouveau son projet de réforme des retraites face aux journalistes.