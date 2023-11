20h15 Express : des tensions exacerbées en Cisjordanie

Alors que les combats font rage dans la bande de Gaza, depuis quelques jours, l’armée israélienne multiplie les offensives et les incursions en Cisjordanie, territoire contrôlée par l’Autorité Palestinienne. Et ce, dans le but également d’éliminer certaines cibles qualifiées par Tsahal de terroristes. Les tensions y sont particulièrement vives entre la population locale et les colons israéliens, présents illégalement selon le droit international. Notre reporter Arthur de Poortere est allé à la rencontre ce certains jeunes qui se disent séduits par le Hamas et l’islamisme. Puis, rendez-vous dans la ville de Jénine, dans le nord, épicentre des groupes armés anti-israéliens, où flotte le drapeau du Jihad islamique. La semaine dernière, l’armée israélienne aurait tué 14 Palestiniens dans cette ville dont un jeune homme de 18 ans. Le conflit israélo-palestinien s’est emparé du monde entier depuis désormais plus d’un mois. A l’image des campus d’universités américaines, les incidents entre jeunes pro-palestiniens et pro-israéliens se multiplient dangereusement au sein des universités françaises. L’équipe de Quotidien a suivi en ce sens une assemblée générale d’un collectif pro-palestinien sur le campus de Lyon 2. On a assisté à des interviews masquées, et les caméras étaient elles interdites. L’assemblée général a finalement débouché sur une manifestation sauvage. Pour certains étudiants, il ne fait aucun doute que le dialogue est aujourd’hui rompu.