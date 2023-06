20h15 Express – Destruction du barrage Kakhovka : 16 000 civils évacués par l’Ukraine

Le barrage Kakhovka, l’un des plus importants barrages hydroélectriques d’Ukraine a été détruit dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 juin. Il s’agit d’une véritable catastrophe environnementale puisque l’eau qu’il retenait est en train de se déverser et d’inonder les villes et villages alentour. L’Ukraine accuse la Russie d’un acte terroriste. 16 000 civils vivent dans les zones inondées selon les autorités ukrainiennes qui ont commencé les évacuations ce matin. Le barrage Nova Kakhovka est situé sur le Dniepr, le grand fleuve d’Ukraine qui joue aussi le rôle de ligne de front. Il se situe dans une zone contrôlée par les Russes. Alors que 18 millions de mètres cube d’eau se déversent en flot ininterrompu, des risques de catastrophe nucléaire sont également redoutés puisque la centrale de Zaporijia a besoin de l’eau du barrage pour son système de refroidissement. De nombreuses personnes vont être évacuées dans des villes alentour dont la ville de Mikolaïv, à 100 km au nord du barrage, marquée par la guerre. Ce mardi 6 juin avait lieu la 14ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ce mouvement de mobilisation est inédit : jamais autant de monde n’avait défilé dans les rues 14 fois de suite, jamais une intersyndicale n’avait été aussi unie. Mais une atmosphère de résignation commence à régner : la réforme des retraites a été adoptée, certains décrets ont été publiés au Journal officiel et un revirement du gouvernement semble hautement improbable. Cette perspective n’a pas empêché des milliers de personnes de manifester ce mardi pour faire bloc contre la réforme. La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet était déterminée alors que Laurent Berger évoquait plutôt la fin de la mobilisation. Les syndicats demeurent soudés malgré une mobilisation en nette baisse. Le seul appel d’air est la proposition de loi du groupe LIOT visant à abroger la réforme des retraites qui sera examinée ce jeudi 8 juin à l’Assemblée nationale. Ce lundi 5 juin, Emmanuel Macron était en visite au Mont-Saint-Michel et ce mardi 6 juin, le président a commémoré l’anniversaire du Débarquement en Normandie alors qu’au même moment les cortèges des manifestants défilaient contre la réforme des retraites partout en France. Le président s’est rendu à Colleville-Montgomery où il a été accueilli par la Première ministre Elisabeth Borne pour rendre hommage aux commandos français. Le chef de l’Etat a salué Léon Gautier, dernier survivant français du Débarquement mais ne lance pas un regard à la Première ministre. Alors que l’intersyndicale est dans la rue, un leader syndical, Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, était présent à la commémoration. Emmanuel Macron a joué la carte de la mémoire contre l’actualité pour démontrer que la page des retraites est bel et bien tournée.