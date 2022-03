20h15 Express donne la parole aux Ukrainiens : "Vous ne pouvez pas imaginer ce que c’est de quitter sa maison, toute sa vie"

Depuis quatre jours, l’Ukraine vit au rythme des bombardements et le monde au rythme des menaces nucléaires. Pour comprendre cette crise, Quotidien donne la parole aux jeunes Ukrainiens avec qui on échange tous les jours. Ce lundi, on écoute le témoignage de deux jeunes femmes : elles s’appellent toutes les deux Daria. L’une vit à l’ouest de l’Ukraine, l’autre à l’est. La guerre en Ukraine a provoqué le plus grand déplacement de population européenne depuis trente ans. En quatre jours, plus de 500 000 personnes ont fuit l’Ukraine dans l’espoir de trouver refuge dans les pays voisins. La moitié d’entre elles se sont dirigées vers la Pologne, à l’ouest de l’Ukraine. Paul Moisson et Paul Bouffard sont allés à leur rencontre. Depuis l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine, les Russes se mobilisent et descendent dans la rue pour réclamer le retour de la paix. Comme souvent dans le pays, ces manifestations sont violemment réprimées par les forces de l’ordre. Depuis quatre jours, plus de 2000 personnes ont déjà été arrêtées. Dans une Russie où le cours du Rouble s’effondre, où l’information est contrôlée par l’État, notre journaliste sur place Dimitri Boulba recueille la parole des Moscovites.