20h15 Express : droite dure ou droite molle, Les Républicains se cherchent

Droite dure ou droite molle, il faut choisir. Depuis l’échec de Nicolas Sarkozy en 2012, la droite française se cherche, sans parvenir à s’entendre sur une ligne politique claire. Résultat, on voit aujourd’hui s’affronter deux visions très différentes de ce que devrait être la droite française. La campagne pour la présidence du parti Les Républicains est l’illustration parfaite de cette schizophrénie avec deux candidats sur une même ligne dure, Éric Ciotti et Bruno Retailleau et un candidat plus centriste et modéré, Aurélien Pradié. Donald Trump a -t-il « oublié » de rendre des documents classés secrets défense à son départ de la Maison Blanche ? Pour en avoir le cœur net, le FBI a organisé cet été une perquisition au domicile de l’ancien président en Floride, une première historique aux États-Unis. Si Donald Trump ne cesse de crier au scandale et à l’acharnement sur les réseaux sociaux, il n’avait fait aucune déclaration publique depuis l’affaire. Jusqu’à ce week-end. Sophie Gousset était sur place, à Wilkes-Barre en Pennsylvanie. Après sa défaite au premier tour de l’élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait annoncé que cette campagne électorale de 2022 avait été sa dernière. Le patron des Insoumis avait alors appelé la nouvelle génération à prendre le relai. Six mois plus tard, Jean-Luc Mélenchon veut-il toujours céder sa place ? Sophie Dupont a mené l’enquête.