20h15 Express : Eddy de Pretto fait face à ces harceleurs au Tribunal correctionnel de Paris

En juin 2021, le chanteur Eddy de Pretto avait donné un concert dans l’église Saint-Eustache de Paris, sur invitation du curé de l’église. Le concert, très bien accueilli sur place, avait ensuite suscité une déferlante de haine une fois posté sur les réseaux sociaux. Depuis ce lundi, 17 personnes accusés de harcèlement à caractère homophobes et de menaces de mort comparaissent au tribunal de Paris. Parmi les 17 accusés, la plupart sont de fervents catholiques, tous ont moins de 26 ans. La Fashion Week parisienne vient de se terminer après une semaine de défilés, de looks, de stars et de bilan carbone catastrophique. La Fashion Week, ce sont des dizaines d’avions, des centaines de taxis, de gros SUV, des installations pharaoniques et éphémères, une consommation énorme d’énergie, de transports, de matières et des dizaines de milliers de tonnes de CO2. Les députés ont fait leur rentrée à l’Assemblée nationale ce lundi. L’écolo Julien Bayou a séché la première journée de rentrée, mais a repris le chemin de l’hémicycle ce mardi. Accusé de violences psychologiques contre une ex-compagne, l’ex président des écolos s’est défendu dans une interview accordée au Monde ce mardi. Sophie Dupont était à l’Assemblée pour suivre son retour.