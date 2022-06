20h15 Express : Edouard Philippe, l’homme qui voulait du bien à la majorité

Parmi tous les candidats aux élections législatives, Elisabeth Borne est celle qui risque le plus gros. En cas de défaite, la nouvelle Première ministre devra quitter Matignon, moins d’un mois après sa nomination. Pour mettre toutes les chances de son côté, Elisabeth Borne a voulu profiter de la popularité d’un ancien Premier ministre, Édouard Philippe, lequel avait fait le déplacement chez elle, dans le Calvados. Le plus gros handicap de Jean-Luc Mélenchon ? Jean-Luc Mélenchon lui-même. Selon un sondage IFOP, l’Insoumis est l’homme politique qui inquiète le plus les Français, avec Éric Zemmour. La possibilité de le voir rafler Matignon inquiète de nombreux électeurs, parmi lesquels Michel Sardou. Le chanteur a affirmé ce week-end qu’il quitterait le pays en cas de nomination de l’Insoumis à Matignon. Nous, on a voulu savoir comment Jean-Luc Mélenchon parvenait à faire campagne malgré son image de politique inquiétant.