20h15 Express : Édouard Philippe, un soutien pas tout à fait sans condition

Édouard Philippe lançait son nouveau parti, « Horizons », ce week-end au Havre. Un parti officiellement au service de la réélection d’Emmanuel Macron et qui doit donc faire partie de la fameuse « maison commune », ce rassemblement de petits partis dévoués au président sortant. En ce qui concerne Edouard Philippe, ils sont nombreux à penser que l’ancien Premier ministre roule avant tout pour lui-même. Sophie Dupont, Baptiste Bril et Arthur Desprès étaient au Havre ce samedi pour la naissance « d’Horizons ». Au Burkina Faso s’est ouvert ce lundi un procès historique attendu depuis plus de 30 ans : celui des assassins présumés de Thomas Sankara, l’ancien président du pays de 1983 à 1987. Un procès important parce que Thomas Sankara est encore aujourd’hui une véritable icône au Burkina Faso. Pendant quatre ans, il a fasciné le pays avec ses politiques révolutionnaires et tiers-mondistes. Il a construit des hôpitaux et des écoles, lancé des campagnes de vaccinations, prôné l’autosuffisance alimentaire, redistribué les richesses et nommé des femmes à des poste-clés. Thomas Sankara a été assassiné le 15 octobre 1987 par un commando lors d’un coup d’état militaire. Quelle seraient les trois premières propositions de Thomas VDB s’il était élu à l’Élysée ? On lui a posé la question.