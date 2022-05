20h15 Express : Elisabeth Borne savoure son état de grâce

Pour son premier déplacement officiel depuis sa nomination à Matignon, Elisabeth Borne avait choisi les Mureaux, une ville populaire des Yvelines. La Première ministre venait y rencontrer des associations qui luttent pour l’égalité femmes-hommes. Elisabeth Borne y a joué la carte humaine, en enchaînant les selfies, les sourires et les petites blagues. Après avoir fait les yeux doux à Emmanuel Macron pendant cinq ans, Manuel Valls a enfin obtenu sa récompense : une investiture LREM aux législatives. L’ancien Premier ministre est candidat dans la 5ème circonscription des Français de l’étranger qui englobe Monaco, Andorre, le Portugal et l’Espagne pour un total de plus de 100 000 électeurs. Problème : le poste est actuellement occupé par Stéphane Vojetta, lui aussi sous l’étiquette LREM. Candidat à sa réélection, Stéphane Vojetta n’apprécie pas du tout d’avoir été mis en concurrence avec un « parachuté ». Il a donc décidé de maintenir sa candidature. Le Festival de Cannes vient d’ouvrir ses portes. Au programme : star, paillettes et cinéma. Pourtant, à Cannes comme dans le reste de la France, une autre échéance approche : celle des élections législatives. Comment faire campagne dans une ville où toute l’attention est monopolisée par les stars ?