20h15 Express : Emiliana Rickenmann, l’écolo qui bouscule la COP26

Valentine Watrin, Baptiste Bril et Arthur Després ont passé la semaine à Glasgow, en Écosse, où se tient la COP26, la grande conférence pour le climat. Dans les allées du salon, ils ont croisé de nombreux dirigeants internationaux, mais aussi Leonardo DiCaprio ou les milliardaires Jeff Bezos et Bill Gates. La COP26 ne se joue pas qu’à l’intérieur du salon, mais aussi à l’extérieur où de nombreux militants écologistes, jeunes dans l’immense majorité, sont bien décidés à mettre la pression sur les responsables politiques. Parmi eux, Emiliana Rickenmann. À 20 ans, la jeune Colombienne est devenue une figure de la jeunesse qui se bat au cœur de la COP26 après avoir interpellé son président sur son silence et son inaction. Les équipes de Quotidien l’ont suivie.