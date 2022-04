20h15 Express : Emmanuel Macron à Saint-Denis sur les terres Mélenchonistes

À trois jours du second tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont de retour sur le terrain. Le président sortant était ce jeudi à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, où Jean-Luc Mélenchon a fait 61% des voix. Emmanuel Macron veut convaincre les électeurs de la France insoumise de faire barrage au Rassemblement national. Pour y parvenir, le candidat a multiplié les échanges, les bains de foule et serré des mains par centaines. Après son débat face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen était en déplacement dans les Hauts-de-France, région dans laquelle elle a fait son meilleur score au premier tour. C’est donc en terrain conquis que Marine Le Pen s’est rendue ce jeudi pour une visite qui n’avait rien de spontanée. Pendant le débat de l’entre-deux tours, Emmanuel Macron a taclé Marine Le Pen sur sa proximité avec Vladimir Poutine. En Russie, que pense-t-on de l’élection présidentielle française ? Les Russes ont-ils leur favori ? Dimitri Boulba, journaliste sur place, est allé leur poser la question.