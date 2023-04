20h15 Express : Emmanuel Macron boudé par les syndicats, pas par les patrons

Pour ceux qui ne voulaient pas suivre l’allocution d’Emmanuel Macron, l’association ATTAC proposait une alternative… sonore : un concert de casseroles pour témoigner de son boycott de la parole présidentielle. L’initiative a été suivie par plusieurs centaines de personnes à travers la France, notamment à Paris. Après son allocution, Emmanuel Macron est sous le feu des critiques : on moque un président « isolé » et « déconnecté ». C’est encore plus vrai ce mardi puisque tous les syndicats, conviés par le chef de l’État a l’Elysée, ont décliné l’invitation d’un seul homme. Les syndicats de patrons, invités eux aussi, ont au contraire tous répondu à l’appel. Après l’allocution, le terrain. Emmanuel Macron sera ce mercredi 19 avril en déplacement dans le Bas-Rhin pour parler industrie, entreprise et travail. Il sera ensuite, en fin de semaine, dans l’Hérault pour parler éducation et ruralité. Après une allocution vivement critiquée, après des mois de contestation contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron va-t-il aller au contact ? Peut-il encore sortir sans être chahuté ?