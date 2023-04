20h15 Express - Emmanuel Macron dans l’Hérault : on est encore loin de l’apaisement

Après une visite houleuse en Alsace, Emmanuel Macron s’est rendu dans l’Hérault, à Ganges pour parler d’éducation. Il a notamment annoncé une augmentation de salaires entre 100 et 230 euros nets par mois pour tous les enseignants. Les manifestants étaient au rendez-vous et le dispositif de sécurité était renforcé. Les tensions se sont rapidement accrues avec des manifestants jetant des œufs, des pommes de terre et de la farine sur les forces de l’ordre. Le député Renaissance de l’Hérault, Patrick Vignal, qui voulait voter contre la réforme était présent et s’est montré sans concession sur la gestion de la réforme des retraites par le gouvernement.