20h15 Express : Emmanuel Macron déplore un G20 insuffisant sur le plan écologique

Le week-end dernier avait lieu le sommet du G20 à New Delhi, en Inde, avec comme l’un des thèmes majeurs, le climat et l’écologie. Et pour Emmanuel Macron, cette réunion entre puissants chefs d’Etat a clairement été un échec sur ce sujet, déplorant qu’il n’y ait eu aucun objectif ambitieux ou aucun appel à sortir des énergies fossiles. Un G20 qui avait pris ses quartiers dans la ville abritant 32 millions d’habitants et qui a la pire qualité de l’air de la planète. Et si certaines des rues avaient été soigneusement nettoyées, un peu plus loin, les équipes de Quotidien ont aperçu une véritable « montagne » de déchets. A un an des Jeux Olympiques, l’organisation de l’évènement sportif planétaire bat déjà son plein. En ce sens, certaines personnalités politiques doivent mettre les désaccords de côté afin de mener à bien cette mission. C’est plus ou moins le cas de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et de la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, qui étaient réunies ce jeudi 14 septembre pour le Sommet du Grand Paris au stade Jean Bouin. Une rencontre dans une atmosphère sereine, ou presque, avec quelques piques envoyées entre les deux femmes.