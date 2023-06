20h15 Express – Emmanuel Macron et Giorgia Meloni : ti amo, moi non plus

Giorgia Meloni est à Paris. L’occasion pour Emmanuel Macron de mettre en scène un réchauffement des relations diplomatiques entre la France et l’Italie après les dernières tensions entre la présidente du Conseil italien et le ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin. Au Salon du Bourget cette année, au milieu des traditionnels stands de concepteurs aéronautiques, était présent cette année le stand de l’Arabie saoudite. Pour parler des ambitions saoudiennes sur le monde aérien, Paul Moisson s’est rendu au Paris Air Forum.