20h15 Express – Emmanuel Macron s’approprie les grands slogans de la gauche, trop tard ?

Emmanuel Macron n’a « pas le temps » de faire campagne. Le président-candidat avait donc tout misé sur son seul et unique meeting à Paris ce week-end. Un meeting qui tenait plus du Superbowl que de la conférence politique, avec plafond d’écrans au-dessus de la scène, spidercam, vendeuses de popcorn, maillot géant et même le speakeur du XV de France comme chauffeur de salle. Parmi les participants, des militants En Marche acheminés des quatre coins du pays, mais aussi l’intégralité du gouvernement ainsi que les derniers ralliés à la cause, Éric Woerth et Jean-Pierre Raffarin. Côté « aile gauche », on a aussi aperçu Jean-Pierre Chevènement ou Manuel Valls. Plus surprenant, la famille d’Emmanuel Macron avait elle aussi fait le déplacement : ses parents, mais aussi ses beaux-enfants. Le tout pour un discours très « Macron le Rouge », avec tous les slogans les plus populaires de la gauche. Mais n’est-ce pas trop tard ? La droite pourra-t-elle encaisser un troisième échec consécutif à l’élection présidentielle ? Le second tour ne semblant désormais plus envisageable, Valérie Pécresse et les cadres des Républicains n’ont plus qu’un objectif : finir devant Eric Zemmour au premier tour. La candidate de la droite, pourtant portée par un élan d’enthousiasme après sa victoire à la primaire de son parti, ne cesse de chuter dans les sondages depuis plusieurs semaines. Pour tenter le tout pour le tout, Valérie Pécresse donnait un ultime meeting au Parc des Expositions de Paris ce week-end. Pour l’occasion, toute sa famille politique avait fait le déplacement. Tous… sauf Nicolas Sarkozy. Jamais dans cette campagne, l’ancien président n’aura apporté son soutien à la candidate de son parti. Une absence contre laquelle les militants LR n’ont pas hésité à protester.