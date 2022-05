20h15 Express : en Essonne, le jeu d’équilibriste de l’ancien macroniste Cédric Villani en campagne pour la NUPES

Passer d’Emmanuel Macron à Jean-Luc Mélenchon, un exercice pas si évident pour Cédric Villani. En 2017, le célèbre mathématicien est devenu élu de La République En Marche avant de se brouiller, en 2019, avec le président de la République. L’ancien macroniste est désormais candidat aux législatives sous les couleurs de la NUPES et fait donc campagne pour Jean-Luc Mélenchon. Ce mercredi, le nouveau candidat de l’union de la gauche s’est lancé dans sa toute première journée de tractage. Azzeddine Ahmed-Chaouch, Paul Bouffard et Thibault Dautrevaux l’ont suivi à Saclay, dans l’Essonne. En 2015, Vladimir Poutine a inauguré le Patriot Park, genre de Disneyland russe de la guerre avec stands de tir, tanks et tranchées. Le concept de ce parc de plusieurs hectares est simple : montrer aux plus jeunes que la Russie est une forte puissance dont il faut respecter l’armée. Cette semaine, Paul Gasnier a fait appel à Dimitri Boulba, correspondant pour Quotidien, qui s’est rendu dans ce parc à la gloire de l’armée russe.