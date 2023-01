20h15 Express – En immersion avec les tankistes ukrainiens

Emmanuel Macron a annoncé l’envoi de chars légers en Ukraine, mais Volodymyr Zelensky lui réclame des chars lourds. La France n’exclue plus d’envoyer ses chars Leclerc, mais les Etats-Unis et l’Allemagne hésitent. Pour en parler, Paul Gasnier est entré en contact avec les premiers concernés : les tankistes ukrainiens. Le Parti socialiste est, de nouveau, en plein psychodrame. Olivier Faure a été réélu Premier secrétaire du parti ce week-end, mais sa victoire – de justesse – est contestée par son concurrent, Nicolas Mayer-Rossignol. Le maire de Rouen dénonce des fraudes et des irrégularités dans le scrutin et face à ces soupçons, le PS se déchire. Samedi, la France insoumise organisait sa propre manifestation contre la réforme des retraites. Deux jours après le succès de la mobilisation nationale à l’appel de l’ensemble des syndicats, le rassemblement insoumis faisait triste mine. Qu’à cela ne tienne, l’opportunité était donnée à la France Insoumise d’apparaître unie après des semaines de querelles internes. Raté.