20h15 Express : en position de force, François Bayrou et Edouard Philippe deviennent les meilleurs amis des législatives

Plus que deux jours avant le second tour des élections législatives. Après avoir été écartés par Emmanuel Macron, François Bayrou et Edouard Philippe le savent : ils sont en position de force. La contre-performance du camp présidentiel au premier tour oblige le président de la République à composer avec ceux dont il aurait préféré se passer. Le patron du Modem et celui du parti Horizons, au centre des attentions politiques, ne se sont pourtant jamais vraiment appréciés. Ils étaient présents mercredi à Tonnerre, dans l’Yonne, pour un meeting commun où Sophie Dupont, Stephen Chattour et Louis de Saxcé se sont rendus. Dimanche, il y a aura 61 duels entre la Nupes et le Rassemblement national. Des duels souvent très serrés. Si Jean-Luc Mélenchon souhaite l’emporter, le leader LFI n’a pas d’autre choix : il doit convaincre les électeurs qui seraient tentés de voter RN de se tourner vers lui. Pour réussi son pari, le patron de la Nupes ne cesse de répéter qu’il ne s’adresse pas aux fachos mais aux fâchés. Une formule qu’il employait déjà en 2012. L’expression va-t-elle suffire à attirer les électeurs de Marine Le Pen ? Pour y répondre, Paul Moisson, Stephen Chattour et Louis de Saxcé ont été à la rencontre de certains d’entre eux à Hayange, en Moselle.