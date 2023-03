20h15 Express – En Ukraine, le culte permanent des soldats morts au combat s’affiche partout

Bakhmout est depuis des mois le théâtre de la plus féroce bataille de la guerre en Ukraine. D’après Volodymyr Zelensky, 1100 soldats russes y ont trouvé la mort ces six derniers jours. Les soldats ukrainiens y meurent eux aussi par milliers. Si le régime ukrainien ne donne aucun chiffre sur leurs pertes, ils communiquent en revanche beaucoup sur le profil de certains des soldats tués. Comme celui de Dmytro Kotsioubaïlo, surnommé Da Vinci. Depuis le 1er janvier 2023, les préservatifs masculins sont gratuits pour les moins de 26 ans. Cette gratuité, l’accès aux préservatifs pour tous, c’est le grand combat de Christophe Dechavanne. Et l’opération est un succès : rien qu’en janvier, 2 millions de préservatifs ont été distribués gratuitement en pharmacie. Face à la pression des jeunes, le gouvernement a décidé d’appliquer cette mesure également aux mineurs. C’est à eux qu’Azzeddine Ahmed-Chaouch, Héloïse Grégoire et Julien Sultan ont voulu s’adresser. Pour faire passer sa réforme des retraites, le gouvernement a besoin de 287 voix à l’Assemblée. Problème : tout le monde a sorti les calculatrices et les calculs ne sont pas bons. Selon certains, tout se jouerait à une dizaine de voix près. Le gouvernement va-t-il prendre le risque d’un vote qu’il peut perdre ou va-t-il préférer la sécurité d’un passage en force ? Pour en parler, Sophie Dupont est allée à la rencontrer de tous les acteurs de cette réforme : les ministres et les députés.