20h15 Express : épuisés et en colère, les soignants manifestent dans toute la France

Fatigués, en colère avant le Covid, épuisés et ulcérés après deux ans de pandémie, les personnels soignants sont au bout de leurs forces. L’hôpital français est à bout et pour se faire entendre, il était dans les rues ce mardi pour une grève nationale. Guerre en Ukraine, jour 104. Pour Vladimir Poutine, l’objectif est désormais clair : prendre le contrôle du Donbass, région frontalière avec la Russie. Au cœur de son plan d’attaque se trouve Severodonetsk. Sur place, le travail des journalistes y est plus compliqué et plus dangereux que jamais. C’est ici que le journaliste français Frédéric Leclerc-Imhoff a trouvé la mort il y a quelques jours. Pour comprendre la situation sur place, Paul Gasnier a pu contacter Adrienne Surprenant, une photojournaliste canadienne. Où est passé Yannick Jadot ? Candidat défait à l’élection présidentielle, l’écolo est aux abonnés absents depuis le soir du second tour. Aucune interview dans la presse, pas de passage radio ni télé. Pourtant, Yannick Jadot est bien sur le terrain, en mode furtif, pour défendre les candidats de l’union voulue par Jean-Luc Mélenchon.