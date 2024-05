20h15 Express : Eric Dupont-Moretti, l’arme anti-Jordan Bardella ?

Jeudi 23 mai, la majorité présidentielle avait envoyé son arme anti-Jordan Bardella, Gabriel Attal, pour affronter le candidat RN aux élections européennes sur France 2. Sauf qu’à l’origine, c’est un autre ministre qui était censé incarner cette lutte du gouvernement contre l’extrême-droite : Eric Dupond-Moretti. Le ministre de la Justice et Garde des Sceaux est depuis longtemps un fervent opposant au Front National, un combat qu’il semble avoir légué à Gabriel Attal. Sans pour autant perdre sa capacité à attaquer Marine Le Pen et Jordan Bardella lorsque l’occasion se présente.

En savoir plus sur Paul Gasnier