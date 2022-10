20h15 Express – Etats-Unis : en Pennsylvanie, les Républicains choisissent un candidat “en guerre contre les forces du Mal”

A l’approche des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, le pays semble plus que jamais divisé. L’enjeu est capital car soit les Américains donnent une majorité à Joe Biden, ce qui lui permettra de continuer sa politique, soit ils le sanctionnent en votant pour les candidats Républicains. Si les Républicains remportent les élections cela empêchera Joe Biden de continuer son programme mais surtout cela pourrait bénéficier à Donald Trump dans le cadre d’une éventuelle candidature en 2024. Sophie Dupont s’est rendue à Greeley, en Pennsylvanie pour un festival plutôt particulier : le Freedom Festival. On y retrouve des armes, des stands de tirs et des drapeaux américains à foison. Lors de ce festival, on a pu assister à des ventes aux enchères d’armes et à un défilé de mode avec des astuces et conseils pour cacher ses armes à feu pour les mères de famille et les enfants à l’école. Sur certains stands, on affiche fièrement des flyers pour inciter à voter Doug Mastriano, le candidat républicain pour le poste de gouverneur de Pennsylvanie. Il a le soutien de Donald Trump et se dit en guerre spirituelle contre les forces du Mal. Selon lui, l’avortement est une catastrophe nationale et il refuse toujours de reconnaître la victoire de Joe Biden. Le site Médoucine qui est une copie de Doctolib, regroupe des milliers de praticiens spécialisés en médecines douces. On y retrouve des spécialités assez méconnues du grand public comme l’iridologie, le lifting énergétique, l’eft, l’analyse transgénérationnelle ou encore le trampoline. Mais le site est dans le viseur des autorités. Après le signalement de l’Ordre des médecins, le Parquet de Paris a ouvert une enquête pour exercice illégal de la médecine en juillet pour exercice illégal de la médecine. Paul Gasnier et Valentine Watrin alors enquêté et a trouvé des praticiens qui ne respectent pas toujours la loi. Par exemple, pour pratiquer l’acupuncture, une médecine chinoise qui consiste à mettre des aiguilles dans la peau, il faut avoir préalablement obtenu un diplôme universitaire spécifique. Or, ce n’est pas toujours le cas pour les praticiens qui ont été contactés. Ils s‘exposent alors à une condamnation par un tribunal. Pour ce reportage, Valentine Watrin a travaillé avec Mathieu Repiquet du collectif NoFakeMed qui lui a transmis une vidéo où l’on voit une avocate qui aide les praticiens à contourner la loi.