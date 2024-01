20h15 Express – Etats-Unis : top départ de l’élection présidentielle dans l’Iowa

Paul Gasnier En savoir plus sur

Le top départ de la campagne pour la présidentielle de 2024 aux Etats-Unis est lancée ce lundi 15 janvier dans l’IOWA. C’est dans cet Etat du Midwest aux trois millions d’habitants que Donald Trump et ses deux principaux concurrents, Ron DeSantis et Nikki Haley se frottent pour la première fois au vote des électeurs. La guerre se poursuit en Ukraine où, malgré des températures glaciales, se relaient chaque jour les soldats dans les tranchées, au plus près des combats, notamment dans la région de Koupiansk, à l’est du pays. Notre correspondant, le journaliste franco-ukrainien Cyrille Amoursky est sur place. Il vient de devenir le Premier ministre le plus jeune de l’Histoire de France et il veut à tout prix éviter le procès en incompétence. Pour y remédier, Gabriel Attal est partout. Depuis sa nomination, le nouveau locataire de Matignon enchaîne les déplacements pour aller « au contact » des Français. Mais jamais sans sa meute.