20h15 Express : être ou ne pas être anti-système ? Le dilemme du Rassemblement national

Le Rassemblement national organisait ses universités au Cap d’Agde ce week-end. Un grand rassemblement des militants et des nombreux nouveaux députés. L’occasion de mettre en place la nouvelle stratégie du parti qui veut se « professionnaliser » afin de démontrer sa crédibilité. Azzeddine Ahmed-Chaouch y était. Ce week-end, la majorité lançait son nouveau parti « Renaissance ». Un parti qui se veut suffisamment puissant pour mettre en orbite LE candidat qui pourra l’emporter en 2027. Et ça se bouscule déjà. On ne dit pas que leur rencontre était froide, on dit carrément qu’elle était glaciale.