20h15 Express : Fabien Roussel, le communiste que la droite adore

Pour la première fois depuis 15 ans, le Parti communiste français présentera un candidat en 2022 : Fabien Roussel. S’il plafonne pour l’instant à 2% des intentions de vote dans les sondages, le patron du PCF multiplie les apparitions dans les médias pour présenter un programme résolument à gauche. Il veut, entre autres, augmenter le SMIC, tripler l’ISF ou encore nationaliser les banques. Pourtant, Fabien Roussel a également des discours inattendus pour un candidat communiste. Il a par exemple fait de l’insécurité l’un des thèmes principaux de sa campagne, n’hésite pas à parler d’immigration et se revendique aussi pro-nucléaire. Résultat : la droite l’adore. Pour comprendre comment Fabien Roussel veut créer la surprise à l’extrême gauche et court-circuiter Jean-Luc Mélenchon, Paul Gasnier, Stephen Chattour et Manu Ponty se sont rendus à son premier grand meeting de campagne, à Paris. Depuis une semaine, la situation en Guadeloupe s’est considérablement tendue. À la base des tensions, la mobilisation anti-pass sanitaire s’est muée en une vague de protestation plus large. Barrages sur les routes, pillages dans les magasins : l’île de la Guadeloupe est en colère. Pour tenter de contenir la révolte, le gouvernement a décidé l’envoi du GIGN. Paul Bouffard et Clément Duché se sont rendus sur place. Quelles seraient les trois premières propositions de Denis Olivennes, haut-fonctionnaire, essayiste, chef d’entreprise et directeur général de Libération s’il était élu président ? On lui a posé la question.