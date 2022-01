20h15 Express : Fabien Roussel, l’homme qui veut peser à gauche

Fabien Roussel est au cœur d’une polémique surréaliste depuis ce week-end. Le candidat communiste à l’élection présidentielle déchaîne les passions pour avoir dit sur France 3 « qu’un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, c’est ça la gastronomie française ». Tollé quasi immédiat sur les réseaux sociaux, mais aussi à gauche. Nous, on a voulu s’intéresser au terrain politique plutôt qu’à la polémique. On a donc suivi Fabien Roussel dans une de ses journées de campagne marathon. Les audiences du procès des attentats du 13 novembre 2015 ont repris ce mardi avec les interrogatoires des accusés. Mohamed Abrini, premier à être interrogé, s’en est pris verbalement à Maître Samia Maktouf, avocate d’une quarantaine de parties civiles. Paul Gasnier revient sur cet échange particulièrement tendu. Un peu éclipsée par le Covid, la Coupe d’Afrique des Nations a pourtant débuté ce week-end. Pendant un mois, tout un continent va vibrer au rythme des matchs, mais pour la première fois, la compétition va devoir faire face à deux défis majeurs. D’abord, un défi sanitaire avec un virus se propageant à grande vitesse dans une population très peu vaccinée. Ensuite, un défi sécuritaire face aux nombreuses menaces qui planent sur le Cameroun, pays organisateur. Quelles seraient les trois premières mesures de l’économiste, prof de Sciences Po et grande spécialiste des médias, Julia Cagé, si elle était élue présidente ? On lui a posé la question.