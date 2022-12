20h15 Express – Facebook, Twitter : le Métavers a du plomb dans l’aile

Meta nous promet un avenir radieux grâce à la réalité virtuelle, mais le groupe a déjà du mal à soigner sa propre réalité, celle du monde de la tech. Depuis deux mois, le groupe de Mark Zuckerberg a licencié 11 000 personnes. Même constat chez Twitter où la quasi-totalité des salariés ont été remerciés à l’arrivée d’Elon Musk. Bref, le « Métavers » rêvé et radieux a du plomb dans l’aile. Pourtant, certains politiques continuent d’y croire. Jamais depuis 1989 la Chine n’avait connu de tels mouvements de protestations. Depuis plusieurs jours, les Chinois manifestent avec puissance contre la politique de Xi Jinping et les restrictions sanitaires quasiment inchangées depuis le début de la pandémie, il y a trois ans. Peu aurait parié qu’elle y parviendrait, mais Elisabeth Borne a officiellement soufflé les bougies de ses six mois passés à Matignon. Tradition oblige, la Première ministre a célébré l’échéance en plantant un arbre dans les jardins de Matignon, en présence de toute la presse.