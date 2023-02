20h15 Express : journée marathon avec Fadila Khattabi, présidente de la Commission en charge de la réforme des retraites

Paul Gasnier, Stephen Chattour et Arthur Despres ont suivi la présidente de la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale et députée Renaissance de Côte d’Or Fadila Khattabi. Inconnue du grand public, elle dispose d’un rôle crucial au sein de la commission chargée d’examiner les 7000 amendements du projet de la réforme des retraites. La commission a siégé durant trois jours pour débattre sur ces milliers d’amendements déposés majoritairement par la NUPES. Selon Fadila Khattabi, l’alliance de gauche a nui aux débats. Pour parler la baisse de la natalité, Abda Sall et Arthur Despres se sont rendus au Mans pour connaître le point de vue des hommes sur leur désir de paternité. Les journalistes ont donc rencontré trois hommes : Morgan 21 ans, serveur, Clément 35 ans, chef de produit marketing et Timothée, 24 ans, animateur. Ils ont tous les trois des profils très différents mais ils ont pourtant un point commun : ils ne veulent pas d’enfant. Selon eux, cette absence de désir de paternité s’explique par leur peur de l’avenir, du réchauffement climatique et du manque de liberté. Le 2 février 1943, la bataille de Stalingrad a marqué l’histoire. Plus de deux millions de soldats ont été tués. Cette bataille, première véritable défaite pour l’Allemagne nazie, a été un tournant dans la Seconde guerre mondiale. Pour fêter les 80 ans de cette victoire, Vladimir Poutine a organisé une grande commémoration à Stalingrad, devenue Volgograd. Le but : faire le parallèle avec sa guerre en Ukraine, qu’il justifie toujours par une volonté de “dénazifier” le pays. Dans son discours, ce dernier a comparé la livraison de chars Leopard allemands à l’Ukraine aux chars Panzers d’Adolf Hitler. Les journalistes de TF1 Jérôme Garro et Gilles Parrot sont sur place.