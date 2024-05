20h15 Express : faut-il fouiller le portable de ses enfants ?

Pour lutter contre la délinquance et la violence au sein de la jeunesse française, la secrétaire d’État chargée de la Ville et de la Citoyenneté, Sabrina Agresti-Roubache, a appelé les parents à réimposer leur autorité. Et cela passe, selon elle, par le téléphone portable. Les journalistes de Quotidien ont voulu avoir l’avis des principaux concernés : les ados.

