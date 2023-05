20h15 Express : faut-il plafonner le salaire mensuel des patrons ?

Une proposition a récemment fait débat : Cécile Duflot, directrice d’Oxfam France, a préconisé de plafonner les rémunérations des patrons à 40 000 euros par mois. Est-ce seulement faisable ? Les patrons affirment qu’ils quitteraient leur position si jamais cette mesure était adoptée. * Shein, le premier site d’achat de vêtements pour les 15-24 ans en France est une marque chinoise controversée : les prix sont très bas et leurs pratiques vont à l’entrave de la cause environnementale en poussant notamment à la surconsommation. La marque est également accusée de ne pas respecter le droit des travailleurs et de recourir au travail forcé des Ouighours. Edouard Philippe est en tournée pour dédicacer l’adaptation en bande-dessinée de l’un de ses romans. La dédicace est le camouflage idéal pour dissimuler une campagne présidentielle, toujours au son des casseroles.