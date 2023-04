20h15 Express : faute de mieux, l’armée ukrainienne se débrouille avec ses vieux chars soviétiques

Pour continuer sa lutte contre l’armée russe, l’Ukraine réclame de nouveaux tanks à l’Europe, notamment à la France. En attendant une éventuelle livraison, l’armée ukrainienne compose avec ce qu’elle a : de vieux chars de l’époque soviétique et des stocks de munitions qui s’amenuisent. Sur place, le journaliste Guillaume Ptak nous montre à quoi ressemblent ces vieux équipements. Après les tensions de Sainte-Soline, où un projet de méga-bassine provoque la colère des écologistes, Gérald Darmanin redoute la multiplication de ces « Zones à défendre », ou ZAD. Dans la ligne de mire du ministre de l’Intérieur : la ville de Vendine, une petite ville en plein milieu de la future autoroute A69 qui doit relier Toulouse à Castres. La NUPES espérait sortir grandie de la contestation contre la réforme des retraites. La coalition de gauche voulait être la gagnante de cet épisode. C’est raté. Après plus de trois mois de contestation, les vainqueurs sont nets : Marine Le Pen et Laurent Berger. L’une gagne des points dans les sondages, l’autre des adhérents et une popularité en hausse.