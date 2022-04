20h15 Express : festival de selfies et ultime dédiabolisation, le dimanche électoral de Marine Le Pen

Une fois de plus, Marine Le Pen échoue aux portes de l’Élysée. Mais pour sa troisième candidature, la patronne du Rassemblement national peut se réjouir d’avoir réalisé le meilleur score jamais enregistré pour un parti d’extrême droite en France. Avec 42% des suffrages, Marine Le Pen a convaincu 13 millions d’électeurs, près de trois millions de plus qu’en 2017. Dès l’annonce des résultats dimanche soir, la candidate s’est affirmée comme cheffe de l’opposition et à enjoint ses militants à provoquer un raz de marée RN aux prochaines élections législatives. Paul Moisson, Céline d’Agostini et Sébastien Tête ont suivi le déroulé de la journée électorale de Marine Le Pen de sa première sortie à son dernier discours. Ils espéraient que 2022 serait leur année : leur candidate n’est finalement pas parvenue à s’imposer au second tour face à Emmanuel Macron. Pour les militants de Marine Le Pen, le responsable est tout trouvé : il s’agit de Jean-Luc Mélenchon.