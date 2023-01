20h15 Express – Forum économique de Davos : que faut-il retenir ?

Paul Moisson, Stephen Chattour et Théo Palfray sont au Forum économique mondial de Davos en Suisse, le rendez-vous des élites politiques et économiques. Pour cette édition, le forum a voulu montrer une image plus connectée à la réalité et l’actualité : ils ont abordé entre autres les problématiques de la guerre en Ukraine, la lutte contre les inégalités et le changement climatique. Olena Zelenska la femme du président ukrainien, s’est rendue à cette édition accompagnée d’une très grande délégation afin de récolter de l’argent et des armes pour continuer la lutte contre la Russie. De plus, 200 millionnaires dont le britannique Phil White ont interpellé les dirigeants de la planète pour leur demander d'être davantage taxés. L’activiste écologiste Greta Thunberg s’est rendue au Forum économique mondial de Davos en Suisse. Elle était déjà présente à ce forum en 2019 et 2020 pour interpeller les élites politiques et économiques sur le dérèglement climatique et la protection de la planète. Sa visite a été très suivie par les médias qui n'ont pas hésité pas à se bousculer pour tenter de l’approcher. Paul Moisson a réussi à approcher Greta Thunberg pour lui poser une question, mais un journaliste canadien de Rebel News, un média en ligne d’extrême droite, l’a fait fuir.